Число киберпреступлений резко увеличилось в России в 2020 году

Общее число преступлений в России в мае сократилось на 5,6%, однако киберпреступники с начала года активировались. В 2020 году количество преступлений в IT-сфере выросло на 85,1%.

«Все большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество выросло на 85,1%», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тяжких преступлений в этой сфере стало больше на 123,7%. Каждое пятое преступление в России связано с использованием информационных технологий. В шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием банковских карт.

По словам Волк, вопреки опасениям из-за самоизоляции, роста криминальной активности мигрантов не было. Ситуация сложилась обратная: иностранцами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад.

Ранее начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Ъ», что в Рунете появились десятки мошеннических сайтов, которые предлагают зарегистрироваться для получения выплат на детей, собирают персональные данные и заставляют пользователей выплачивать несуществующие налоги.