Чиновницу из Удмуртии будут судить за выдачу сироте некачественного жилья
Начальницу отдела по делам семьи будут судить в Удмуртии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, чиновница предоставила сироте жилье, которое не отвечало санитарным и техническим требованиям.
«В результате этого потерпевший получил жилье, не пригодное для проживания», — пояснили в ведомстве.
Следователи провели строительно-техническую экспертизу и наложили арест на имущество чиновницы. Вину она не признает. Женщине грозит до четырех лет тюрьмы.