Чиновницу из Удмуртии будут судить за выдачу сироте некачественного жилья

Начальницу отдела по делам семьи будут судить в Удмуртии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, чиновница предоставила сироте жилье, которое не отвечало санитарным и техническим требованиям. «В результате этого потерпевший получил жилье, не пригодное для проживания», — пояснили в ведомстве. Следователи провели строительно-техническую экспертизу и наложили арест на имущество чиновницы. Вину она не признает. Женщине грозит до четырех лет тюрьмы.