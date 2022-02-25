Чиновницу из Нижегородской области обвинили в денежных махинациях

Экс-замглавы администрации Балахнинского района в Нижнем Новгороде обвинили в финансовых махинациях. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По данным следствия, чиновница потратила бюджетные деньги, выделенные на финансирование школ и детских садов. Также она заключила контракт на ремонт школьной столовой, в котором были указаны завышенные цены. Кроме того, следствие установило, что ремонтные работы выполнили некачественно. Уголовное дело уже передали в суд.