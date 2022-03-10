Чиновницу из Челябинской области заподозрили в получении взятки

Глава Бердяушского городского поселения стала фигурантом уголовного дела. Женщину заподозрили в получении взятки. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

Следователи предполагают, что в период с 2020 по 2021 годы женщина получила взятку от представителя коммерческой фирмы. Сумма взятки составила 65 тысяч рублей. В обмен на полученные средства женщина планировала заключить с фирмой контракт на ремонт котельного оборудования.