Чиновница Севреестра предстанет перед судом за превышение полномочий

«По версии следствия, женщина в октябре 2018 года на основании не соответствующего действительности договора купли-продажи провела незаконную государственную регистрацию права собственности на квартиру в Севастополе за иным лицом», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

Чиновница знала, что собственник недвижимости мертв, и жилье является выморочным имуществом. Такая квартира должна быть передана Севастополю. Женщина незаконно лишила город возможности зарегистрировать право собственности на недвижимость стоимостью более 2,7 миллиона рублей, а также включить ее в состав фонда социального использования.