Чиновница пойдет под суд за взятку в Ленобласти

Суд пройдет над начальницей отдела контроля и выдачи разрешений на строительство в Ленинградской области. Ее обвиняют в получении взятки, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, она получила 650 тысяч рублей в обмен на разрешение о строительстве первого и третьего корпусов одного из ЖК. До этого строительная компания несколько раз пыталась получить разрешение, но ей отказывали.

Уголовное дело передали в суд.