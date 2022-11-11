Криминал 11 ноября 2022, 01:30 Чиновница пойдет под суд за махинации с закупками на Сахалине Прокуратура Сахалина: чиновницу будут судить за махинации с закупками на 740 тысяч рублей РИА «Новости»

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В Сахалинской области будут судить сотрудницу госучреждения, которая закрывала глаза на некачественно выполненную определенной организаций работу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, главного специалиста контрактной службы государственного казенного учреждения обвиняют в «незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой услуг для обеспечения государственных нужд в крупном размере».

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По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы чиновница получала денежные средства от подконтрольных ей организаций за то, что не расторгала контракты и проводила платежи без штрафов. За это время обвиняемой перевели в общей сложности свыше 740 тысяч рублей. В настоящее время прокурор направил уголовное дело в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения.

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В Тюменской области правоохранители расследуют уголовное дело, фигурантами которого стали четыре курганца. Подозреваемые склоняли женщин, получивших сертификат на материнский капитал приобрести жилье в деревнях, а после обналичивания суммы забирали деньги себе.