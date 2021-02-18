Чиновница из Ростовской области украла почти полмиллиона

Чиновницу из администрации Верхнедонского района Ростовской области обвинили в мошенничестве. За почти три года женщина обманула государство и своих земляков на 440 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.

По версии следствия, в 2018 году заведующая отделом социальной защиты населения сговорилась со знакомой главным бухгалтером местного автотранспортного предприятия (АТП). Она оформила фиктивную справку о том, что сотрудница получает зарплату ниже прожиточного минимума. После этого обвиняемая передала ее в вместе с другими документами в местный МФЦ. Таким образом она хотела получить пособие. Вскоре на карточку чиновнице зачислили 20 тысяч рублей, которые она и передала знакомой из районной соцзащиты.

Через год обвиняемая завотделом воспользовалась той же схемой. По данным областной прокуратуры, за семь месяцев она похитила более 300 тысяч рублей, которые выделялись из бюджета на выплаты социальных пособий жителям Верхнедонского района. Также чиновница получила еще 120 тысяч, предназначенных для трех жителей района, которые действительно нуждались в социальной помощи.

Обвиняемой предъявлен иск о взыскании денежных средств в бюджет. Уголовное дело передано в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу.