Чиновников из Уфы заподозрили в получении взятки в 10 млн рублей

Уточняется, что за вознаграждение подозреваемые обещали выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. Представители правоохранительных органов задержали 32-летнего начальника отдела администрации и его 38-летнего заместителя.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».