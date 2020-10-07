Чиновников из Уфы заподозрили в получении взятки в 10 млн рублей
Сотрудников мэрии Уфы заподозрили в получении взятки размером в 10 миллионов рублей, сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Уточняется, что за вознаграждение подозреваемые обещали выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. Представители правоохранительных органов задержали 32-летнего начальника отдела администрации и его 38-летнего заместителя.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».