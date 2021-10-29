Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий на Урале

В Челябинской области задержали главу сельского поселения Кумляк, которого заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, подозреваемый признал бесхозными две квартиры, которые являлись федеральной собственностью. Он передал жилье двум знакомым для проживания по договорам социального найма.

«В последующем, по договорам безвозмездной передачи указанные граждане оформили права собственности на данные квартиры. Указанными незаконными действиями подозреваемого причинен ущерб в сумме более 1,7 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.