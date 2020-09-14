Чиновника заподозрили в мошенничестве и задержали в Выборге

Полицейские задержали председателя комитета финансов администрации Выборгского района. Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге на сумму более 700 миллионов рублей.

«В Выборге задержан председатель комитета финансов администрации МО „Выборгский район“ Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По информации следователей, подозреваемый в 2019 году организовал оплату работ по капитальному ремонту зданий в городе, которые так и не были выполнены. При этом деньги расходовались из местного бюджета по поддельным документам. Задержанный перевел более 700 миллионов рублей на счета неких юридических лиц, а затем забрал эту сумму себе.

В итоге правоохранители завели дело о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и уже направили ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.