Замначальника шестого управления Ростехнадзора Андрей Лавринович задержан по подозрению во взятках при продаже лицензий в атомной сфере. Об этом написала газета «Известия». Подтверждения этой информации нет.

По данным издания, Лавринович занимает должность замначальника отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов. Помимо него, подозреваемыми по делу проходят еще несколько фигурантов, в числе которых замгендиректора ООО «Матэк» Владимир Гинкин, а также Максим Вакутин, якобы выступавший посредником.

По неподтвержденным сведениям, Лавринович, который занимался продажей лицензий, в ноябре предложил Гинкину за вознаграждение помочь его компании с заключением договоров на проведение экспертизы документов, необходимых для выдачи или продления лицензии. Предположительно, после этого они вместе разработали план, по которому Гинкин занимался поиском организаций — соискателей лицензии в сфере атомной энергетики, а Лавринович помогал в решении этого вопроса. Сообщается также о неких пособниках из Ростехнадзора, которые пока не установлены.

Ранее экс-начальника отдела таможни в Санкт-Петербурге обвинили во взятке на сумму 20 миллионов рублей.