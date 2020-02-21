Чиновника Росимущества Дагестана задержали за махинацию с землей

В ходе расследования выяснилось, что в октябре 2014 года подозреваемый решил передать в аренду участок площадью 16 тысяч квадратных метров в пользу своего знакомого. Стоимость этой земли на побережье Каспийского моря составила 2,7 миллиона рублей.

Для того, чтобы протеже чиновника точно получил участок в аренду, конкурс среди арендаторов провели только на бумаге. На официальном сайте никаких упоминаний аукциона нет.

После завершения «конкурса» чиновник подписал протокол с итогами и уже известным победителем. Что именно пообещали заместителю руководителя дагестанского Росреестра за такую благосклонность, следователи не сообщили.

В данный момент суд решает вопрос об аресте подозреваемого, а правоохранители собирают доказательства его вины.