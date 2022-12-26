Криминал 26 декабря 2022, 22:12 Чиновника Росавиации арестовали на два месяца по делу о взятке Суд арестовал замглавы управления цифровизации Росавиации до 24 февраля РИА «Новости»

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал заместителя руководителя управления по цифровизации Росавиации по делу о получении взятки до 24 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд его удовлетворил», — сказано в сообщении.

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Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размене. Вместе с ним по аналогичной статье проходит его коллега, ему грозит домашний арест. Максимальный срок наказания по статье составляет 15 лет тюремного заключения.

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Официальные подробности дела на данный момент неизвестны, следствие комментариев не давало.

Адвокат подозреваемого сообщал газете «Известия», что его клиент не признал свою вину.

Пресс-служба Росавиации рассказала РБК, что чиновника приняли на работу недавно, а задержали его за получение средств от одного из поставщиков компьютерной техники. В центральном офисе ведомства прошли обыски.