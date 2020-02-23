Чиновника на Ямале подозревают в хищении 29 миллионов рублей

По информации следственного управления СК, речь идет о замглавы Надымского района.

По версии следствия, чиновник в прошлом году вместе с руководителем «Управления капитального строительства и капитального ремонта» заставили сотрудников подписать подложные акты о приеме выполненных работ по благоустройству бульвара и парка города Надым.

Несуществующие работы оцениваются почти в 29 миллионов рублей. Контракт на эту сумму был заключен с компанией «Экспертгрупп», он был отправлен в Департамент заявок о расходовании субсидий для получения необходимой суммы денег.

Как отметили в следственном управлении, бюджету Надыма и бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что эксперты международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) призвали Россию расширить список активов чиновников, депутатов и сенаторов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.