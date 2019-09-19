Чиновника Минкультуры отправили отправили в СИЗО

Также арестованы и три других фигуранта дела о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря.

Под арест помимо Мосолова отправились его бывший начальник Владимир Цветнов и предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение реставрационных работ.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит корреспондент агентства слова судьи Наталии Дударь.

Прокурор с ходатайством следствия не согласилась и назвала избранную меру пресечения слишком жесткой, так как у Мосолова есть малолетний ребенок.