Чиновника Минкультуры отправили отправили в СИЗО
Замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры России Павла Мосолова арестовали до 12 ноября. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Также арестованы и три других фигуранта дела о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря.
Под арест помимо Мосолова отправились его бывший начальник Владимир Цветнов и предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение реставрационных работ.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит корреспондент агентства слова судьи Наталии Дударь.
Прокурор с ходатайством следствия не согласилась и назвала избранную меру пресечения слишком жесткой, так как у Мосолова есть малолетний ребенок.