  • Чиновника Минкультуры отправили отправили в СИЗО

    19 сентября 2019, 18:41

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры России Павла Мосолова арестовали до 12 ноября. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
    Чиновника Минкультуры отправили отправили в СИЗО

    Также арестованы и три других фигуранта дела о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря.

    Под арест помимо Мосолова отправились его бывший начальник Владимир Цветнов и предприниматели Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение реставрационных работ.

    «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», — приводит корреспондент агентства слова судьи Наталии Дударь.

    Прокурор с ходатайством следствия не согласилась и назвала избранную меру пресечения слишком жесткой, так как у Мосолова есть малолетний ребенок.