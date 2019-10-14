Чиновника Минкультуры оставили в СИЗО по делу о хищении 20 млн рублей

Замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры России Павел Мосолов находится в СИЗО по обвинению в хищении 20 миллионов рублей. Мосгорсуд признал арест законным, чиновник останется под стражей до 12 ноября.

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«Суд постановил: решение Басманного районного суда города Москвы от 19 сентября оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи РИА «Новости».

Во время заседания прокурор просил суд отпустить арестованного под домашний арест. В свою очередь, следователь заявил, что чиновник должен находиться под стражей, так как, оказавшись на свободе, он может что-либо сделать с документами и помешать расследованию.

Сам арестованный настаивал на освобождении, аргументировав тем, что является единственным кормильцем для семьи. Мужчина с трудом произносил слова сквозь слезы.

Кроме Павла Мосолова, по делу о хищении проходят также его бывший руководитель Владимир Цветнов, гендиректор одной из московских фирм Татьяна Магдеева и экс-гендиректор ООО «Сфера» Сергей Семиков.

Они были арестованы 19 сентября по решению Басманного суда Москвы. Обвиняемые в течение пяти лет с 2011 года завладели суммой 20 миллионов рублей. Деньги выделялись для реставрации музея-заповедника на Соловках.