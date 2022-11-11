Криминал 11 ноября 2022, 21:49 Чиновника из Торгово-промышленной палаты России заподозрили в крупном мошенничестве Суд арестовал замглавы комитета ТПП России Чернина по делу о мошенничестве Pxhere

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Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергей Чернин арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд избрал Чернину меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года.

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По этому делу, уточнили в пресс-службе суда, также проходят гендиректор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и гендиректор ООО «ГЭС-экотехнологии» Валерий Меркулов. В суде не раскрыли детали уголовного дела в отношении этих людей.

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Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского 21 ноября. Мужчины проходят по делу вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Суханова, как сообщалось ранее, задержали в момент получения в руки 800 тысяч рублей. Его арестовали до 24 декабря.