Криминал 28 апреля 2023, 14:39 Чиновника из Саратовской области задержали за превышение полномочий СК: главу Энгельсского района Саратовской области задержали за превышение полномочий Pxhere

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Следователи в Саратовской области открыли уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главы Энгельсского муниципального района. Чиновника задержали, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По сведениям следствия, с июня 2022 по январь 2023 года мужчина пользовался своим служебным положением. Например, помог директору одной из компаний купить за личные деньги автомобиль и передать машину в собственность района.

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Представители Следственного комитета допустили, что он действовал из личной заинтересованности.

«Следователем СК подозреваемый задержан», — добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Издание kp.ru написало, что речь идет о Дмитрии Плеханове.