Чиновника из Рузы осудили на 9 лет за вымогательство. Он «наварился» на 1,2 млн рублей
«Рузскским районным судом Уваров М.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
В 2017 и 2018 годах экс-депутат организовывал акции протеста в деревне Крюково, а потом публиковал в Сети ролики, которые дискредитировали ООО «СтройКамень». Она занимается добычей нерудных ископаемых.
Уваров требовал от фирмы по 1,2 миллиона рублей ежеквартально за прекращение публикаций. В итоге в ноябре 2018 года сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали его при получении одного миллиона рублей. Расследованием дела занималось региональное отделение СК РФ.