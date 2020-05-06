Чиновника из Рузы осудили на 9 лет за вымогательство. Он «наварился» на 1,2 млн рублей

Суд признал виновным в вымогательстве экс-депутата подмосковной Рузы от «Справедливой России» Максима Уварова. Теперь его ждет девять лет в колонии строгого режима.

«Рузскским районным судом Уваров М.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

В 2017 и 2018 годах экс-депутат организовывал акции протеста в деревне Крюково, а потом публиковал в Сети ролики, которые дискредитировали ООО «СтройКамень». Она занимается добычей нерудных ископаемых.

Уваров требовал от фирмы по 1,2 миллиона рублей ежеквартально за прекращение публикаций. В итоге в ноябре 2018 года сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали его при получении одного миллиона рублей. Расследованием дела занималось региональное отделение СК РФ.