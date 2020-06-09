Чиновника из Приморья отправили в колонию за махинации с землей

В Приморье приговорили к четырем годам колонии экс-главу одного из районов. Его признали виновным в махинациях с десятками земельных участков стоимостью более 45 миллионов рублей.

Вердикт вынес Шкотовский районный суд, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. Главу Партизанского муниципального района уличили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

С 2009 по 2015 годы руководитель района из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками. Они находились на территории в 167 гектаров, принадлежащей ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.

«В результате чего из федеральной собственности изъяты земельные участки общей рыночной стоимостью более 45 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.

За совершенное преступление экс-чиновнику придется провести четыре года в исправительной колонии общего режима. Его также лишили права на два года занимать должности в госорганах и в муниципальных учреждениях.

Приговор в законную силу пока не вступил.