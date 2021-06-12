Чиновника из Минобрнауки арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

Замглавы департамента Минобрнауки РФ Романа Коровина арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Хорошевского суда Москвы.

По данным агентства «Москва», арест Коровина продлится два месяца.

«Коровину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

На чиновника завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным СМИ, преступная деятельность Коровина не связана с его нынешней должностью, этот эпизод произошел на его предыдущем месте работы.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Андрею Пивоварову 8 июня. Он подозревается в участии в деятельности нежелательной в РФ организации.

Ранее фигурант был арестован на два месяца. Пивоваров находится в краснодарском СИЗО. Он пробудет там до 31 июля. Такое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара. Поводом для возбуждения дела стал репост в одной из социальных сетей, сообщило ИА Nation News.