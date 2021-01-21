Чиновника из мэрии Владивостока арестовали за взятку

Замначальника управления муниципальной собственности Владивостока арестовали на два месяца. Его подозревают в получении взятки в миллион рублей. Об этом сообщил представитель СУ СКР по Приморскому краю.

«По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — привело слова представителя ведомства РИА «Новости».

Накануне пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю сообщила, что на чиновника завели уголовное дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. По информации следователей, замначальника управления договорился оформить земельный участок на подставное лицо. За это он должен был получить 3,7 миллиона рублей. В декабре 2020 года чиновнику передали один миллион рублей через посредника. За передачей оставшейся суммы следили уже правоохранители.

«Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечала пресс-служба.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Резанове. Его заподозрили в создании схемы перевода в собственность муниципальной земли для льготников. Сами граждане никаких участков не получали, но все оформление происходило от их имени.