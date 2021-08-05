Чиновника из Иваново поймали на взятке

Следователи Октябрьского районного суда города Иваново завели уголовное дело в отношении чиновника, который получил три взятки. Общая сумма составила восемь миллионов рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Фигурантом дела стал госинспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Ивановской области Центрального управления Ростехнадзора. Он получал деньги от руководителей и представителей юридических лиц, а также от индивидуальных предпринимателей.

На данный момент уголовное дело передано в суд. Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием.