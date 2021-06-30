Чиновника из Иванова будут судить за получение взятки

Уголовное дело завели на двух человек в Иванове. На чиновника, который получил взятку, и на мужчину, который ее дал. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что бывший начальник Отдела по развитию сельских территорий получил 55 тысяч рублей за помощь местному жителю в развитии фермерского хозяйства. Деньги ему дал брат предпринимателя.

Дело передано в суд. Наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет или штраф до миллиона рублей. Также могут назначить исправительные работы от года до двух лет