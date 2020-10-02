Чиновник из Новосибирска заплатит 32,9 млн рублей за превышение полномочий

Ранее АО «Корпорация «Стройсиб» получила деньги на постройку домов для сирот. Дома не были достроены, сироты свои квартиры не получили.

Прокуратура обвинила Носкова в превышении должностных полномочий. От него требуют выплатить 32,9 миллиона рублей за компенсацию ущерба.