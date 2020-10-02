Чиновник из Новосибирска заплатит 32,9 млн рублей за превышение полномочий
Руководитель Татарского района в Новосибирске Валерий Носков подписал акт приема квартир, при этом дома не были достроены. Теперь ему придется выплатить 32,9 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Ранее АО «Корпорация «Стройсиб» получила деньги на постройку домов для сирот. Дома не были достроены, сироты свои квартиры не получили.
Прокуратура обвинила Носкова в превышении должностных полномочий. От него требуют выплатить 32,9 миллиона рублей за компенсацию ущерба.