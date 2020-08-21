Чиновник из ХМАО помог полиции найти 50 млн рублей

После того, как у одной организации похитили около 50 миллионов рублей, провели обыски. Однако изъятые жесткие диски оказались пустыми, отметил Иванов. Сотрудникам управления удалось восстановить информацию и бухгалтерские документы. После этого они узнали, что деньги выводились через аффилированные компании и фирмы-однодневки.

«Предоставили это органам, они провели экспертизу», — добавил Иванов.

Сейчас расследование уголовного дела находится в стадии завершения.

Чиновнику вручили благодарственное письмо от УМВД Югры, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу мэрии Сургута. В городской администрации рассказали, что раньше Иванов работал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями, помогал коллегам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экономическими правонарушениями.