Четырехлетний мальчик умер от голода на Камчатке, пока мать была в запое

На Камчатке четырехлетний мальчик умер от истощения, пока его мать злоупотребляла спиртным, заявили в региональном СУ СК РФ. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Она подозревается в причинении по неосторожности смерти. Следователи установили, что мать знала о том, что ее ребенку нужен специальный уход из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника. Однако почти три месяца она распивала алкоголь, не обращая внимания на здоровье сына. Из-за отсутствия нормального питания мальчик получил истощение и умер.

В рамках расследования сотрудники СК оценят условия проживания ребенка в семье. Также будет дана оценка работе должностных лиц, которые отвечают за профилактику совершения преступлений против детей.

Для установления всех обстоятельств и причин гибели мальчика назначены необходимые экспертизы.

Весной этого года в Карпинске спасли маленькую девочку, которую держали в шкафу и почти не кормили. Ее мать, по данным СМИ, была признана вменяемой.