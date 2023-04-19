Криминал 19 апреля 2023, 19:01 Четырехлетнего ребенка похитили в Нижегородской области

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В Ардатовском районе Нижегородской области женщине вернули ее четырёхлетнего сына, которого незаконно удерживал отец ребенка. Об этом сообщило newsnn.ru.

Ранее женщина через суд добилась права единоличной опеки. Но отец забрал ребенка и отказывался возвращать его бывшей супруге. Тогда ехать к нарушителю пришлось вместе с приставами.

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Они еще раз ознакомили нарушителя с решением суда и предложили добровольно отдать ребенка. В итоге мужчина согласился, мальчик вернулся к матери.