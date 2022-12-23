Криминал 23 декабря 2022, 23:02 Четырех жителей Пермского края осудили за торговлю наркотиками

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Трех мужчин и женщину из Пермского края приговорили к тюремному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

«В течение 2021 года подсудимые посредством крупного интернет-магазина осуществляли реализацию синтетических наркотиков на территории Пермского края и Свердловской области», — уточнили в ведомстве.

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В итоге все мужчины получили от восьми до 10 лет тюрьмы и штрафы от 100 до 150 тысяч рублей. Женщина сядет на девять лет и будет обязана выплатить 200 тысяч рублей.

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