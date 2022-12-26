Криминал 26 декабря 2022, 18:12 Четырех жителей Калининграда задержали за незаконный оборот янтаря

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За незаконную скупку драгоценного камня для последующей продажи задержали четырех жителей Калининграда. По факту незаконного оборота янтаря возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным РИА ФАН, при обысках у злоумышленников нашли специальное водолазное снаряжение для добычи камня, моторную лодку и различные средства связи.

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Двух фигурантов дела суд решил посадить под домашний арест.

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