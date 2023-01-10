Криминал 10 января 2023, 15:08 Четырех жителей ЯНАО приговорили к двум годам лишения свободы за незаконную ловлю рыбы

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Четверо жителей Ямало-Ненецкого автономного округа занимались незаконным выловом рыбы. За это их приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

По данным следствия, группа мужчин в 2021 году выловила почти три тысячи экземпляров рыбы запрещенного вида.

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Отмечается, что нанесенный ущерб от незаконного вылова оценивается более чем в 10 миллионов рублей.

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