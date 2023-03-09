Криминал 09 марта 2023, 16:39 Четырех сотрудниц сотовой компании осудят за разглашение закрытой информации в Тольятти

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Четыре жительницы Тольятти обвиняются в незаконном разглашении информации, составляющей коммерческую тайну. Женщины являлись сотрудницами одной из сотовых компаний, сообщил «Царьград».

По данным следствия, сотрудницы получили доступ к персональным данным клиентов компании. За денежное вознаграждение женщины передали личную информацию пользователей неустановленному лицу.

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Отмечается, что местным жительницам удалось заполучить данные 106 граждан, проживающих в Тольятти.

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