09 марта 2023, 16:39
Четырех сотрудниц сотовой компании осудят за разглашение закрытой информации в Тольятти
Четыре жительницы Тольятти обвиняются в незаконном разглашении информации, составляющей коммерческую тайну. Женщины являлись сотрудницами одной из сотовых компаний, сообщил «Царьград».
По данным следствия, сотрудницы получили доступ к персональным данным клиентов компании. За денежное вознаграждение женщины передали личную информацию пользователей неустановленному лицу.
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Отмечается, что местным жительницам удалось заполучить данные 106 граждан, проживающих в Тольятти.
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Уголовное дело
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