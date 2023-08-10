10 августа 2023, 00:48
Четырех сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» обвинили в нарушении прав арестантов
ТАСС: на 4 сотрудников СИЗО «Матросская тишина» завели дело о нарушении прав заключенных
Фигурантами уголовного дела о нарушении прав арестантов стали четверо сотрудников СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.
Уголовное дело возбудили по материалам проверок и оперативно-разыскных мероприятий, которые провели управление собственной безопасности и управление «М» ФСБ России. К обвиняемым применили статью «О превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой».
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«При исполнении своих служебных обязанностей данные сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Москве, своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства», — сказано в сообщении УФСИН.
Другие подробности дела в ведомстве не привели. По выявленным фактам возбудили четыре уголовных дела, потерпевшими числятся пять человек.
Уголовное дело
ФСИН
СИЗО
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