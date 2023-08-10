Криминал 10 августа 2023, 00:48 Четырех сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» обвинили в нарушении прав арестантов ТАСС: на 4 сотрудников СИЗО «Матросская тишина» завели дело о нарушении прав заключенных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фигурантами уголовного дела о нарушении прав арестантов стали четверо сотрудников СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

Уголовное дело возбудили по материалам проверок и оперативно-разыскных мероприятий, которые провели управление собственной безопасности и управление «М» ФСБ России. К обвиняемым применили статью «О превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой».

Реклама

«При исполнении своих служебных обязанностей данные сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Москве, своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства», — сказано в сообщении УФСИН.

Другие подробности дела в ведомстве не привели. По выявленным фактам возбудили четыре уголовных дела, потерпевшими числятся пять человек.