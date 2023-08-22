Криминал 22 августа 2023, 13:51 Четырех россиян обвинили в контрабанде золотых слитков из Москвы в Дубай Прокуратура Москвы вынесла обвинение за контрабанду 155 килограммов золота через Внуково

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде 155 килограмм золота. По нему проходят четыре россиянина Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

По версии следствия, в августе 2022 года соучастники собирались перевезти золотые слитки общей стоимостью более 543 миллионов рублей в Дубай. Для этого они разделились на две группы.

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Первая группа прошла через «зеленый коридор» в аэропорту Внуково под видом пассажиров вылетающих в Ереван. Вторая группа с билетами в Дубай прошла в зону таможенного контроля с пустыми ручными кладями. Встретившись в нейтральной зоне аэропорта, соучастники обменялись багажом.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли у них 155 килограммов золота.

«Они обвиняются по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее попытку вывезти из России янтарь на пять миллионов рублей пресекли в Калининградской области.