Четырех проституток задержали в кемеровской сауне

Полицейским города Кемерово удалось задержать четырех проституток, которые оказывали интим-услуги в сауне. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по кемеровской области.

Жалобу написал один из жителей города. Он обратился на информационный портал «Кузбасс Онлайн» и заявил, что в сауне Рудничного района оказывают услуги интимного характера. Полицейские организовали проверку, в ходе которой догадки местного жителя подтвердились.

«В результате полицейские задержали в сауне четверых кемеровчанок в возрасте от 19 до 34 лет, занимавшихся проституцией», — рассказали в ведомстве.