Четырех предполагаемых организаторов экстремистского сообщества арестовали в Дагестане

В Дагестане арестовали четырех подозреваемых в организации и участии в экстремистском объединении. В республике они распространяли идеологию «Союза Славянских Сил Руси»*.

Уголовное дело возбудили против Татьяны Фоминой, Зайнуллы Абдуллаева, Шараба Давудова и Руслана Абдуллаева. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Им вменили организацию и участие в деятельности запрещенного и признанного экстремистским общественного объединения.

Следователи установили, что в 2021–2022 годах подозреваемые организовали деятельность «Союза Славянских Сил Руси»* на территории Дагестана и вовлекли в нее других лиц.

«Следуя идеологии общественного объединения, примкнувшие к нему лица <…> не признавали существования Российской Федерации и действующего на его территории законодательства. Они оказывали активное противодействие органам государственной власти РФ, навязывая идеологию неограниченному кругу лиц с целью формирования негативного отношения к действующей власти РФ и признания легитимности „СССР“* как государственного образования, а также призывая граждан и должностных лиц государственных органов РФ выйти из-под юрисдикции РФ и подчиниться власти данной экстремистской организации», — подчеркнули в СК.

Сотрудники регионального СК РФ вместе с коллегами из МВД провели обыски по местам жительства фигурантов, их родственников и других лиц, а также в штабе «СССР»*. Им удалось изъять имеющие значение для уголовного дела предметы и документы.

Фомину, Давудова и Абдуллаевых арестовали. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проверяют причастность других лиц к данному преступлению.

*«Союз Славянских Сил Руси» / «СССР» — сообщество, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.