02 августа 2023, 00:48
Четырех подозреваемых в изнасиловании задержали в Москве
В районе Чертаново в Москве стражи порядка задержали четырех иностранцев, подозреваемых в изнасиловании. Об этом написало РИА «Новости».
Уроженцы Средней Азии пробрались в квартиру на Россошанском проезде, напали на двух мужчин и изнасиловали двух женщин, сообщили «Дни.ру».
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Правоохранители возбудили уголовные дела за разбой и за изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Изнасилования
Москва 2023
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