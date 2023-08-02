Криминал 02 августа 2023, 00:48 Четырех подозреваемых в изнасиловании задержали в Москве

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В районе Чертаново в Москве стражи порядка задержали четырех иностранцев, подозреваемых в изнасиловании. Об этом написало РИА «Новости».

Уроженцы Средней Азии пробрались в квартиру на Россошанском проезде, напали на двух мужчин и изнасиловали двух женщин, сообщили «Дни.ру».

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Правоохранители возбудили уголовные дела за разбой и за изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору.