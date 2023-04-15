Криминал 15 апреля 2023, 19:01 Четырех напавших на полицейских боевиков ликвидировали в Ингушетии Власти Ингушетии сообщили о ликвидации 4 подозреваемых в нападении на полицейских боевиков РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех боевиков, совершивших нападение на пост ДПС «Волга-14» и полицейских в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В результате комплекса действий органов внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов», — уточнили власти.

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В ходе КТО также задержали еще двух участников преступной группировки, сейчас их допрашивают. Поиск еще двух человек продолжаются.

Режим контртеррористической операций ввели в Малгобекском районе республики.

Ранее стало известно о задержании девятерых пособников бандитов — жителей Ингушетии и Чечни. В ходе допроса они рассказали, где прятали боеприпасы и оружие.

В апреле и марте злоумышленники совершили нападение на полицейских и пост ДПС. В результате погибли три сотрудника полиции и 15 получили ранения.