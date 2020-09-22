Четырех мужчин заподозрили в избиении мигранта в Петербурге
Полиция расследует избиение мигранта из Таджикистана в Санкт-Петербурге. Подозреваемыми стали четверо его соотечественников. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший получил серьезные травмы в результате избиения. В больницу мужчину доставили в шоковом состоянии.
По факту случившегося завели уголовное дело. В преступлении подозреваются четверо молодых людей из Таджинистана в возрасте от 20 до 35 лет.