Криминал 17 августа 2023, 16:43 Четырех мужчин задержали в Москве за вымогательство 10 миллионов рублей Четырех подозреваемых в вымогательстве 10 миллионов рублей у знакомого задержали в Москве Slexp880 / Shutterstock

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Четырех мужчин, подозреваемых в вымогательстве 10 миллионов рублей, задержали в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по столице Екатерина Гузь.

По информации правоохранительных органов, потерпевший не вернул долг в размере 250 тысяч рублей, взятый на открытие бизнеса. Один из злоумышленников разработал план по вымогательству денег с процентами.

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Мужчина сел в автомобиль к знакомым, которые начали требовать у него деньги. Он предложил им 4 миллиона рублей, но подозреваемые не согласились. В конечном итоге они привезли его к гаражному кооперативу на Волжском бульваре, избили и забрали смартфон. Позже телефон ему вернули и потребовали искать деньги.

Мужчина воспользовался возможностью и сообщил своей родственнице о произошедшем, которая вызвала полицию. Правоохранители задержали четверых мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Против них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее стало известно, что четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом за вымогательство у предпринимателя.