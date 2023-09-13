Криминал 13 сентября 2023, 10:16 Четырех москвичей заподозрили в коммерческом подкупе на 3,5 миллиона рублей СК заподозрил четырех москвичей в коммерческом подкупе на 3,5 миллиона рублей Unsplash

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Четыре человека стали фигурантами дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем. Злоумышленники пытались выманить порядка 3,5 миллиона рублей у предпринимателя под субсидиарной ответственностью. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный главк Следственного комитета России.

По информации ведомства, конкурсный управляющий одного московского предприятия, признанного банкротом, вместе с пособниками придумал преступную схему. Подозреваемые предложили лицу, которое находилось под субсидиарной ответственностью по обязательствам компании, помощь в освобождении от нее. Но взамен они потребовали, чтобы предприниматель открыл банковскую ячейку на 3,5 миллиона рублей, доступ к которой был бы у злоумышленников, если предпринимателя освободят от выплат долгов компании.

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Как сообщили в Следственном комитете, при обыске у фигурантов дела обнаружили документы и цифровые носители, где хранилась информация о планируемом преступлении.

«Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, четвертому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве под видом аукциона. Злоумышленник и его пособники убеждали желающих приобрести аукционное жилье, в итоге подозреваемый получил за несуществующую недвижимость более 300 миллионов рублей.