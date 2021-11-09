Четырех мошенников задержали в Кургане

Четырех жителей Кургана подозревают в мошенничестве. По версии следователей, они обманули 11 пенсионеров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По версии следствия, преступная группа с февраля по апрель 2021 года приобретали электронные термометры и биологически активные добавки (бальзамы). Представляясь сотрудниками специальных служб, заходили в квартиры лиц пожилого возраста, убеждали их в необходимости покупки товара по скидке», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники продавали продукты по цене, значительно превышающей реальную цену товара. Против троих злоумышленников возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба». Четвертому предъявили обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ.