Криминал 08 декабря 2022, 23:35 Четырех курьеров из Петербурга отправят под суд за участие в мошеннической схеме

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Расследование уголовного дела, фигурантами которого стали четыре курьера, завершили в Санкт-Петербурге. Мужчин заподозрили в участии в мошеннической схеме, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным следствия, от действий злоумышленников пострадали 13 пенсионеров. Сначала потерпевшим звонили неизвестные и выманивали деньги якобы для попавших в ДТП родственников. Затем подсудимые приезжали к ним и забирали оговоренные суммы. В общей сложности мошенники таким образом похитили 3,2 миллиона рублей.

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Уголовные дела курьеров передали в суд. Установить личность организатора схемы пока не удалось.

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