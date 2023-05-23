Криминал

23 мая 2023, 22:55

Четырех человек обвинили в сбыте наркотиков в Кургане

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В Кургане на перед судом предстанут четыре местных жителя, которых заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, обвиняемые состояли в организованной преступной группе и выполняли функции «закладчиков» и «оптовых курьеров». Их удалось задержать летом прошлого года.

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В арендованной ими квартире правоохранители обнаружили свыше двух десятков пакетов с наркотиками.

Наркотики

Суд

Курган

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