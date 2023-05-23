23 мая 2023, 22:55
Четырех человек обвинили в сбыте наркотиков в Кургане
В Кургане на перед судом предстанут четыре местных жителя, которых заподозрили в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
По версии следствия, обвиняемые состояли в организованной преступной группе и выполняли функции «закладчиков» и «оптовых курьеров». Их удалось задержать летом прошлого года.
Реклама
В арендованной ими квартире правоохранители обнаружили свыше двух десятков пакетов с наркотиками.
Наркотики
Суд
Курган
Реклама
Реклама