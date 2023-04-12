Криминал 12 апреля 2023, 10:17 Четырех браконьеров с уловом камчатского краба на 9,5 млн рублей задержали на Сахалине ФСБ сообщила о задержании браконьеров с уловом камчатского краба на 9,5 млн рублей

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Четырех браконьеров, занимавшихся незаконной добычей камчатского краба, поймали в Сахалинской области. Задержание провели сотрудники регионального пограничного управления ФСБ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, ловлей краба занимались два россиянина и два иностранца. У злоумышленников обнаружили и изъяли свыше 1900 килограммов камчатского краба.

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Документов, подтверждающих законность происхождения улова, задержанные не предоставили.

Ущерб водным биологическим ресурсам из-за противоправных действий браконьеров может превышать 9,5 миллиона рублей, подчеркнули в пресс-службе.

По факту случившегося продолжается разбирательство. По итогам примут процессуальное решение.