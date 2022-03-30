Четыре тонны контрабандных морепродуктов изъяли в Перми

Сотрудники ГИБДД Перми изъяли четыре тонны морской рыбы, икры и морепродуктов. Водитель фуры, которая перевозила морепродукты, не имел документов и маркировок. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В автомобиле везли корюшку, палтус, щупальца осьминога, креветки, фаланги краба, морские гребешки, камчатского краба, краба волосатика, мясо краба, ракообразных, икру лососевых рыб общим весом 4,3 тонны», — сообщили в ведомстве.

Автомобиль направлялся из Владивостока в Москву. Всего сотрудники обнаружили 125 коробок креветок, 400 коробок с креветками «Магаданск», 20 контейнеров красной икры, а также другую еду. На данный момент следователи организовали проверку. После нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.