Четыре килограмма мефедрона нашли у мужчины в Краснодарском крае

Отмечается, что мужчина приехал на Кубань из Кемеровской области. Правоохранители обнаружили на территории арендуемого им жилья три контейнера, в которых оказалось более четырех килограммов мефедрона.

Кроме того, были найдены различные предметы и вещества, необходимые для производства запрещенного вещества.

«Злоумышленник планировал сбыть наркотик на территории края через закладки», — отметили в пресс-службе.