Четыре килограмма мефедрона нашли у мужчины в Краснодарском крае
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчину, у которого обнаружили четыре килограмма мефедрона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Отмечается, что мужчина приехал на Кубань из Кемеровской области. Правоохранители обнаружили на территории арендуемого им жилья три контейнера, в которых оказалось более четырех килограммов мефедрона.
Кроме того, были найдены различные предметы и вещества, необходимые для производства запрещенного вещества.
«Злоумышленник планировал сбыть наркотик на территории края через закладки», — отметили в пресс-службе.