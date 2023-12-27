Криминал 27 декабря 2023, 12:30 Четыре человека получили наказание за вымогательство денег у бизнесменов в Ростовской области

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В Ростовской области суд вынес наказание четырем членам преступной банды, которые вымогали деньги у местных бизнесменов. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ФСБ России по региону.

Следствие выяснило, что преступная группировка, узнав об открытых аукционах по распродаже земли, связывалась с участвовавшими в них бизнесменами и вымогала деньги.

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Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы условно от двух лет до 2,5 года.