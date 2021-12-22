Четыре человека погибли после употребления метилового спирта. Одна женщина получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Его обвинили в незаконной продаже метилового спирта. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Несколько человек приобрели у мужчины алкоголь. После употребления некачественного алкоголя 25-летний молодой человек, 40-летний мужчина и две женщины 40 и 43 лет скончались. Одна женщина пострадала.